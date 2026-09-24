$!Aparecen lonas contra Ejército y Policía Estatal en El Rosario y Mazatlán

MAZATLÁN._ Lonas con mensajes dirigidos a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron colocadas durante la madrugada de este jueves en distintos puntos de El Rosario y Mazatlán.

Los mensajes, atribuidos en las propias lonas a una facción del Cártel de Sinaloa, contienen señalamientos contra elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva desplegados en la región, solicitando a los mandos federales revisar su actuación.

Uno de los puntos donde fueron colocadas las lonas fue en los arcos que marcan el acceso principal a El Rosario. Las imágenes del material comenzaron a circular ampliamente en redes sociales durante las primeras horas de la mañana.

En Mazatlán, otra de las lonas fue colocada sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio, uno de los principales accesos y corredores viales del puerto.

Tras los reportes, elementos de corporaciones de seguridad acudieron a los sitios señalados y retiraron los lienzos.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal, estatal o federal ha emitido información oficial sobre la colocación de las lonas, su contenido o la identidad de quienes las instalaron.