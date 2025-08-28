$!Aplicarán multas en Sinaloa por polarizado excesivo a partir del 1 de septiembre

CULIACÁN. _ A partir del 1 de septiembre, las corporaciones de seguridad en Sinaloa comenzarán a aplicar sanciones por el uso de polarizado que exceda los niveles permitidos, con base en la Ley de Movilidad Sustentable, los Reglamentos de Tránsito y los Bandos Municipales de Gobierno.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la medida busca prevenir delitos, accidentes y riesgos para la ciudadanía, y no tiene un carácter recaudatorio.
En un comunicado, la dependencia informó que las sanciones se aplicarán principalmente en los Puestos de Inspección Ciudadana instalados por el grupo interinstitucional, con el fin de transparentar los operativos.
Las autoridades señalaron que el uso de polarizado extremo limita la visibilidad al interior de los vehículos, lo que facilita actividades de grupos delincuenciales como el robo de automóviles. Además, advirtieron que representa un riesgo para los propios usuarios y sus familias, al exponerlos a agresiones en situaciones de inseguridad.
La SSPE destacó que habrá coordinación entre los tres órdenes de gobierno y subrayó que existirá cero tolerancia contra elementos que cometan abusos durante la implementación de estas acciones. Para denunciar actos de extorsión o irregularidades se mantienen disponibles las líneas 911 y 089.