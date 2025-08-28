$!Aplicarán multas en Sinaloa por polarizado excesivo a partir del 1 de septiembre

CULIACÁN. _ A partir del 1 de septiembre, las corporaciones de seguridad en Sinaloa comenzarán a aplicar sanciones por el uso de polarizado que exceda los niveles permitidos, con base en la Ley de Movilidad Sustentable, los Reglamentos de Tránsito y los Bandos Municipales de Gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la medida busca prevenir delitos, accidentes y riesgos para la ciudadanía, y no tiene un carácter recaudatorio.

En un comunicado, la dependencia informó que las sanciones se aplicarán principalmente en los Puestos de Inspección Ciudadana instalados por el grupo interinstitucional, con el fin de transparentar los operativos.