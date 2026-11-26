Cristopher “N”, de 27 años, quedó bajo arresto por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, como el presunto responsable del asesinato de dos menores de edad en el año 2020, ambos cometidos en Culiacán.

El primero de ellos se trata de Magdiel Alberto “N”, un joven de 15 años que fue reportado como desaparecido el 17 de julio de 2020, y encontrado sin vida y envuelto en plástico negro el día 21 de ese mes en la colonia Rubén Jaramillo.

Un mes después, la madrugada del 17 de agosto de 2020, fueron hallados dentro de un automóvil un menor de edad asesinado a tiros y otra persona herida de bala, en la colonia Villa Universidad.

Cristopher es identificado como sospechoso de haber cometido ambos crímenes, por lo que fue aprehendido en Baja California, como parte del convenio de colaboración celebrado entre las fiscalías generales de ambas entidades.

Posteriormente fue trasladado a Sinaloa por agentes de UNESA e internado en el Centro Penitenciario de Aguaruto, donde quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, que determinará su situación jurídica.