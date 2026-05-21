Aprehenden a dos hombres por su presunta responsabilidad de homicidio calificado en El Fuerte

AHOME. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Zona Norte cumplimentaron dos mandatos judiciales en contra de Fabián “N”, de 30 años, y José “N”, de 46 años, señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado con ventaja.

La intervención de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se dio tras las investigaciones y la integración de la carpeta correspondientes por parte de la Base de la Policía de Investigación de la Zona Norte. Con base en las indagatorias, los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 5 de abril de 2026 en un ejido perteneciente al municipio de El Fuerte.

En ese lugar, mientras se desarrollaba una convivencia entre un grupo de personas, se registró una riña en la cual la víctima recibió diversas lesiones en el cuerpo que posteriormente le causaron la pérdida de la vida.

La localización de los hoy imputados se efectuó mediante un operativo simultáneo desplegado por los agentes investigadores. Las acciones ministeriales derivaron en la captura de Fabián “N” dentro del municipio de El Fuerte, mientras que de forma paralela se ubicó y arrestó a José “N” en la vía pública de la ciudad de Los Mochis.

Apegados al principio de presunción de inocencia, los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, instancia que se encargará de resolver su situación jurídica en las próximas horas.