Aprehenden en Ahome a hombre acusado de desaparición forzada en Sonora

Un hombre identificado como Ramón “N” fue detenido por autoridades en Ahome, Sinaloa, al ser señalado como presunto responsable de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, por hechos ocurridos en Sonora.

De acuerdo con información brindada por la Fiscalía de Sinaloa, el sujeto de 35 años de edad estaría ligado a hechos del 25 de junio de 2024, en un domicilio de Tobarito, en el municipio de Cajeme.

Ahí, el detenido junto con otras personas, habría participado en la privación de la libertad de la víctima.

La detención se llevó a cabo en el ejido Revolución Mexicana, perteneciente a El Carrizo, donde elementos de Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Zona Norte lograron su localización y aseguramiento.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en el estado de Sinaloa, en atención a un mandamiento judicial emitido por el Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Dos del Poder Judicial del Estado de Sonora, en el marco del convenio de colaboración entre Fiscalías Generales del país.