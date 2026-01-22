Aprehenden en Culiacán a presunto responsable de tentativa de feminicidio en Sonora

Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentaron en Culiacán una orden judicial contra un hombre señalado por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, tras un ataque ocurrido en el estado de Sonora.

El detenido, identificado como Adalberto “N”, de 34 años, fue localizado en la capital sinaloense luego de que un Juez de Control del Distrito Judicial Seis de Sonora emitiera el mandamiento correspondiente.

Según las investigaciones que sustentan la acusación, el hombre habría citado a la víctima con quien posteriormente inició una discusión que escaló a una agresión física con arma blanca causándole lesiones.

La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control del Distrito Judicial Seis del Poder Judicial del Estado de Sonora. El detenido fue trasladado a dicha entidad, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para la continuación de su proceso legal.