La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Jesús Artemio “N”, a quien acusan de cometer un homicidio en la ciudad de Los Mochis, Ahome, en el año 2013.

De acuerdo con las investigaciones, es el presunto responsable de un ataque a balazos cometidos el 5 de julio de 2013, en un campamento para trabajadores.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) en la ciudad de Caborca, Sonora, en coordinación con autoridades de dicha entidad.

Jesús Artemio, de 40 años de edad, fue trasladado a Los Mochis y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, para que se determine su situación jurídica.