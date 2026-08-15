Apuñalan a un hombre al llegar a su casa en la Colonia López Mateos; se traslada por sus propios medios al hospital

Un ataque con arma blanca ocurrió durante la madrugada de este sábado en Culiacán, cuando un hombre de 32 años fue sorprendido y agredido cuando arribaba a su domicilio, ubicado en la Colonia López Mateos.

De acuerdo con la información recabada, la víctima fue identificada como José David. Los hechos ocurrieron cerca de las 3:00 horas, momento en que un desconocido lo interceptó y le infligió múltiples heridas con un arma punzocortante, para posteriormente darse a la fuga.

A pesar de las lesiones, el afectado logró desplazarse por sus propios medios hacia un centro médico cercano para recibir primeros auxilios y ser estabilizado, pero dada la gravedad de las heridas, se determinó su traslado a un segundo hospital para ser atendido por personal médico especialista.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a la unidad médica para constatar el reporte y dieron aviso a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Los agentes investigadores iniciaron las primeras diligencias y abrieron la carpeta correspondiente para dar con el paradero del agresor y esclarecer el móvil del ataque.

Hasta ahora, el pronóstico de salud de la víctima se mantiene bajo reserva.