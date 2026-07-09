$!Arco eléctrico provoca apagón en el primer cuadro de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un arco eléctrico registrado en una cuchilla de un poste de alta tensión provocó un apagón en el primer cuadro de Mazatlán, dejando sin energía eléctrica a usuarios del Centro Histórico.
La falla ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este jueves en un poste ubicado en la esquina de las calles 21 de Marzo y Belisario Domínguez. De acuerdo con los primeros reportes, se originó tras la fractura de un polín de madera que sostenía los bastidores separadores de los cables de alta tensión, lo que provocó un arco eléctrico y el incendio de parte de la estructura.
Tras la interrupción del servicio, elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán acudieron al sitio para sofocar el incendio utilizando chorros de agua a presión, lo que permitió que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciara las labores de reparación.
Después de aproximadamente una hora de trabajos, el suministro de energía eléctrica fue restablecido en la zona afectada.