$!Arco eléctrico provoca apagón en el primer cuadro de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un arco eléctrico registrado en una cuchilla de un poste de alta tensión provocó un apagón en el primer cuadro de Mazatlán, dejando sin energía eléctrica a usuarios del Centro Histórico.

La falla ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este jueves en un poste ubicado en la esquina de las calles 21 de Marzo y Belisario Domínguez. De acuerdo con los primeros reportes, se originó tras la fractura de un polín de madera que sostenía los bastidores separadores de los cables de alta tensión, lo que provocó un arco eléctrico y el incendio de parte de la estructura.