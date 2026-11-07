$!Arde camioneta en calles de Valle Alto, en Culiacán

Una camioneta Jeep Patriot quedó completamente destruida por un incendio registrado la mañana de este sábado 7 de noviembre en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán.
El siniestro ocurrió sobre el bulevar Sendero del Valle, en su cruce con la calle Valle de los Andes, donde el vehículo comenzó a incendiarse presuntamente a causa de una falla mecánica.
Al percatarse de que salían llamas de la unidad, el conductor detuvo la marcha y descendió para ponerse a salvo, antes de que el fuego se propagara por toda la camioneta.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Defensa acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las maniobras necesarias para sofocar el incendio.
Pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, la Jeep Patriot negra, modelo 2014, terminó consumida por las llamas y fue declarada pérdida total.
El incidente no dejó personas lesionadas. Una grúa fue requerida para retirar los restos del vehículo y liberar la vialidad.