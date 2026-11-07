$!Arde camioneta en calles de Valle Alto, en Culiacán

Una camioneta Jeep Patriot quedó completamente destruida por un incendio registrado la mañana de este sábado 7 de noviembre en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán.

El siniestro ocurrió sobre el bulevar Sendero del Valle, en su cruce con la calle Valle de los Andes, donde el vehículo comenzó a incendiarse presuntamente a causa de una falla mecánica.

Al percatarse de que salían llamas de la unidad, el conductor detuvo la marcha y descendió para ponerse a salvo, antes de que el fuego se propagara por toda la camioneta.