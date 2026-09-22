$!Armados disparan contra una casa de la colonia Juárez en Mazatlán; no hay lesionados

Las detonaciones fueron reportadas a las 15:00 horas de este martes 22 de septiembre, indicando una vivienda ubicada sobre la calle Primera Juan Balderas casi esquina con Vicente Suárez.

MAZATLÁN._ Hombres armados que circulaban en motocicleta dispararon contra la fachada de una vivienda de la colonia Juárez; no se reportan personas lesionadas tras el atentado.

Según versiones de testigos, hombres armados a bordo de motocicletas se detuvieron frente a la vivienda antes mencionada, y dispararon contra la fachada en múltiples ocasiones y siguieron disparando mientras se alejaban del lugar.

Otra vivienda ubicada sobre la calle Joaquín Capilla resultó con daños por el impacto de un proyectil de arma de fuego.

Policías municipales acordonaron la zona de la casas afectadas hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.