Seguridad
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Violencia

Armados ingresan a una vivienda de la colonia Klein en Mazatlán y asesinan al propietario

Un automóvil se detuvo frente a la vivienda, descendieron cuatro hombres armados con armas largas y se metieron en busca del jefe de familia y le dieron muerte de varios disparos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/08/2026 00:08
15/08/2026 00:08

MAZATLÁN._ Hombres armados con armas largas irrumpieron en un domicilio de la colonia Klein y acribillaron al propietario hasta privarlo de la vida.

El ataque se reportó a las 22:15 horas, en una vivienda en la calle Petróleos Mexicanos de la colonia Klein.

Testigos en el lugar relataron que, un automóvil se detuvo frente a la vivienda, descendieron cuatro hombres armados con armas largas y se metieron en busca del jefe de familia y le dieron muerte de varios disparos.

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Policías municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegaron al lugar y acordonaron la zona del ataque.

Elementos del Ejército y Marina establecieron un perímetro de seguridad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaban de las diligencias de ley.

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