$!Armados ingresan a una vivienda de la colonia Klein en Mazatlán y asesinan al propietario

MAZATLÁN._ Hombres armados con armas largas irrumpieron en un domicilio de la colonia Klein y acribillaron al propietario hasta privarlo de la vida.

El ataque se reportó a las 22:15 horas, en una vivienda en la calle Petróleos Mexicanos de la colonia Klein.

Testigos en el lugar relataron que, un automóvil se detuvo frente a la vivienda, descendieron cuatro hombres armados con armas largas y se metieron en busca del jefe de familia y le dieron muerte de varios disparos.