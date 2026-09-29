$!Armados irrumpen domicilio y matan a un hombre en la colonia Montuosa, en Mazatlán

El ataque se registró a las 21:30 horas, en una casa ubicada sobre la calle 13 de Mayo casi esquina con 13 de abril en la colonia Montuosa.

MAZATLÁN._ Hombres armados ingresaron de manera violenta a una casa y mataron a su habitante de varios disparos.

Versiones en el lugar indican que hombres armados descendieron de un vehículo e irrumpieron en un domicilio buscando a su habitante quien trató de huir, pero fue localizado y asesinado en la azotea donde trató de ocultarse.

Policías Municipales y elementos de las fuerzas federales aseguraron la zona hasta la llegada del personal pericial.

El occiso fue identificado como Adrián “N”, de 48 años de edad.