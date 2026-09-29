$!Armados irrumpen domicilio y matan a un hombre en la colonia Montuosa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados ingresaron de manera violenta a una casa y mataron a su habitante de varios disparos.
El ataque se registró a las 21:30 horas, en una casa ubicada sobre la calle 13 de Mayo casi esquina con 13 de abril en la colonia Montuosa.
Versiones en el lugar indican que hombres armados descendieron de un vehículo e irrumpieron en un domicilio buscando a su habitante quien trató de huir, pero fue localizado y asesinado en la azotea donde trató de ocultarse.
Policías Municipales y elementos de las fuerzas federales aseguraron la zona hasta la llegada del personal pericial.
El occiso fue identificado como Adrián “N”, de 48 años de edad.