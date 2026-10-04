$!Armados privan de su libertad a un hombre cuando salía de su casa en el fraccionamiento Brisas del Valle II, en Mazatlán

El reporte de la privación ilegal de la libertad se emitió a las 16:30 horas, señalando una vivienda del circuito Mar Egeo del fraccionamiento Brisas del Valle II.

MAZATLÁN._ Un vecino del fraccionamiento Brisas del Valle II, fue privado de su libertar por hombres armados con armas largas que lo esperaban afuera de su casa.

Según versiones de testigos, hombres armados con fusiles automáticos descendieron de una camioneta blanca en cuanto vieron salir al vecino, lo interceptaron antes de que pudiera subir a su automóvil y con lujo de violencia lo obligaron a subir a la camioneta para retirarse de inmediato del lugar.

El vehículo y la vivienda fue asegurado por las autoridades que atendieron el reporte del hecho.

El hombre privado de la libertad fue identificado como Iván “N”, de 38 años de edad, vestía short bermudas color azul y playera de color rojo.