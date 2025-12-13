$!Arranca campaña ‘Navidad Segura’ para prevenir riesgos en fin de año en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de promover la prevención, la identificación de riesgos y el autocuidado durante las celebraciones de fin de año, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Programas Preventivos, puso en marcha la campaña preventiva “Navidad Segura”.

De acuerdo con un comunicado, José Uriel Caldera Guerrero, titular de Programas Preventivos, informó que esta actividad contempla la entrega de trípticos informativos en zonas de alta afluencia, con el fin de fomentar el uso responsable de los números de emergencia 911 y 669 986 8126 de Contacto Ciudadano C2, a los cuales la población puede acudir para reportar cualquier denuncia o solicitar apoyo.