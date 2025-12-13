$!Arranca campaña ‘Navidad Segura’ para prevenir riesgos en fin de año en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de promover la prevención, la identificación de riesgos y el autocuidado durante las celebraciones de fin de año, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Programas Preventivos, puso en marcha la campaña preventiva “Navidad Segura”.
De acuerdo con un comunicado, José Uriel Caldera Guerrero, titular de Programas Preventivos, informó que esta actividad contempla la entrega de trípticos informativos en zonas de alta afluencia, con el fin de fomentar el uso responsable de los números de emergencia 911 y 669 986 8126 de Contacto Ciudadano C2, a los cuales la población puede acudir para reportar cualquier denuncia o solicitar apoyo.
Caldera Guerrero explicó que el material informativo ofrece recomendaciones para cuando se deja el hogar temporalmente, al salir de viaje, al realizar compras, así como otras medidas preventivas para minimizar riesgos en esta temporada.
Estas acciones forman parte del dispositivo de seguridad implementado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez; la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y los tres niveles de gobierno, en el que la participación ciudadana será fundamental para prevenir situaciones de alerta y salvaguardar la tranquilidad de las familias mazatlecas.