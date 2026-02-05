Seguridad
|
Robo a comercios

Arrestan a adulta mayor por robo de comercio en el Centro de Culiacán

La detenida fue identificada como Eva, de 72 años de edad; fue aprehendida por policías municipales tras verificar el reporte de robo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/02/2026 11:58
05/02/2026 11:58

CULIACÁN. _ La Policía Municipal de Culiacán arrestó a una adulta mayor señalada como presunta responsable de un robo a un local comercial, en la colonia Centro de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, elementos de la Unidad Preventiva verificaron el reporte y detuvieron a Eva “N”, de 72 años de edad.

La intervención policial se registró en un establecimiento de una cadena comercial en la capital.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente junto con los indicios del hecho, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

#Culiacán
#Seguridad
#Robo a comercios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube