Arrestan a adulta mayor por robo de comercio en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ La Policía Municipal de Culiacán arrestó a una adulta mayor señalada como presunta responsable de un robo a un local comercial, en la colonia Centro de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, elementos de la Unidad Preventiva verificaron el reporte y detuvieron a Eva “N”, de 72 años de edad.

La intervención policial se registró en un establecimiento de una cadena comercial en la capital.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente junto con los indicios del hecho, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.