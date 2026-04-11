Arrestan a civil armado en Las Arenitas, Eldorado, tras reporte al 089

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron en el campo pesquero Las Arenitas, Eldorado, a un hombre en posesión de un arma larga y municiones.

Las acciones derivaron de una denuncia al 089, sobre la presencia del sujeto armado en el poblado El Robalar, en la comunidad mencionada.

Los uniformados acudieron al sitio y vieron a la persona afuera de una casa, quien trató de ingresar al inmueble cuando notó la presencia policial, pero fue arrestado.

La autoridad decomisó un fusil AK-47, calibre 7.62 x 39 milímetros, cinco cargadores para fusil, 150 cartuchos útiles, calibre 7.62 x 39 milímetros y un chaleco táctico con sus respectivas placas balísticas.

El detenido, junto con los objetos del delito, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones pertinentes.