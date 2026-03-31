$!Arrestan a cuatro hombres y aseguran dos vehículos en domicilio de la colonia Aeropuerto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a cuatro hombres y decomisaron dos vehículos en la colonia Aeropuerto, en la zona poniente de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los oficiales, al recorrer dicha zona, vieron salir un vehículo de una casa y, en las afueras, había un hombre portando armas de fuego.

Al percatarse de la presencia de los policías, el hombre trató de huir y, tras ser alcanzado, se implementó un dispositivo de seguridad en la zona, lo que llevó al arresto de otros tres civiles.