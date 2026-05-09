Arrestan a dos civiles con armas y presunta droga en la Plutarco Elías Calles, en Culiacán

Personal militar detuvo a dos sujetos armados a bordo de una motocicleta en la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán, luego de recibir denuncias al 089.

Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los elementos castrenses se aproximaron al lugar señalado en la denuncia anónima, y al aproximarse, los sospechosos bajaron de la motocicleta y trataron de huir a pie.

No obstante, los oficiales les alcanzaron, arrestaron y, al revisarlos, hallaron dos armas cortas, cada una con su cargador abastecido con 10 cartuchos.

Asimismo, les decomisaron 107 cigarros de hierba, al parecer mariguana, con un peso aproximado de 351.2 gramos; 24 envoltorios de plástico con mariguana, con un peso aproximado de 25.9 gramos; 300 envoltorios con presunto cristal en su interior, con un peso aproximado de 82.2 gramos; 2 mil 100 pesos en efectivo, y aseguraron la motocicleta Italika, modelo FT150, año 2024.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de realizar las investigaciones y diligencias correspondientes conforme a la ley.