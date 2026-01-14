Arrestan a dos mujeres por presunto robo a una boutique en el Centro de Culiacán

Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Unidad Preventiva de la Policía Municipal de Culiacán, tras un presunto robo en una boutique ubicada en el Centro de la ciudad.

Las personas arrestadas fueron identificadas como María de los Ángeles “N”, de 57 años, y Karla “N”, de 40 años de edad.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambas mujeres sustrajeron diversas prendas de vestir que se encontraban en exhibición.

Tras el reporte, agentes municipales acudieron al lugar, localizaron a las mujeres, recuperaron la mercancía y las pusieron a disposición de la autoridad competente.