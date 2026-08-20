Arrestan a hombre acusado de atacar con arma blanca a motociclista en Navolato

Rosendo “N”, de 60 años de edad, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, por ser el presunto responsable de un ataque con arma blanca el pasado 17 de junio en Navolato.

Según la información brindada por las autoridades, el hombre supuestamente interceptó con su carro a un motociclista por la carretera Navolato-Altata, y tras una serie de ofendas verbales, lo atacó con un arma blanca.

El afectado pudo huir de la escena e ingresó a un hospital de Navolato en compañía de sus familiares, y logró salvar su vida.

En tanto, las diligencias por parte de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos, llevaron a ubicar a Rosendo como presunto responsable de homicidio en grado de tentativa.

Tras ejecutar la orden de aprehensión, agentes de la UNESA lo internaron en el Centro Penitenciario de Aguaruto, para ser puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.