Arrestan a hombre por destrozar cristal de un negocio en la colonia Jorge Almada, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Alejandro “N”, de 34 años, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal en coordinación con efectivos de Defensa, tras ser sorprendido ocasionando daños en un establecimiento comercial de la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

La intervención se registró en un negocio dedicado a la venta de pinturas, ubicado en dicho sector, donde los agentes detectaron al individuo en el momento en que pateaba la ventana del inmueble hasta quebrar el cristal.

Tras ser neutralizado en el lugar, Alejandro “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para que defina su situación legal por el presunto delito de daño en propiedad ajena.