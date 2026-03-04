Arrestan a joven por homicidio calificado en Culiacán

CULIACÁN. _ Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Zona Centro cumplimentaron una orden de arresto en contra de Miguel “N”, de 23 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso se remonta a junio de 2025. En esa fecha, familiares de la víctima localizaron el cuerpo en el piso del interior de su vivienda; al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Las investigaciones ministeriales establecieron que la causa del fallecimiento derivó de heridas producidas por un arma punzocortante. El Ministerio Público sostiene la hipótesis de que el acto se cometió presuntamente tras ingresar de forma furtiva al inmueble.

La detención fue realizada por elementos de la UNESA, quienes ubicaron al señalado tras integrarse los datos de prueba en la carpeta de investigación correspondiente.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro. Esta autoridad será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas, bajo la premisa de presunción de inocencia que marca la ley.