Arrestan a presunto ladrón de tubería en comercio de la Colonia Miguel Alemán, en Culiacán

Un hombre fue arrestado por agentes preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) tras ser señalado por el presunto robo de material en un establecimiento comercial de la colonia Miguel Alemán, en el primer cuadro de Culiacán.

La intervención se registró luego de que los oficiales atendieran un reporte ciudadano sobre la presencia de una persona en la parte superior de una tienda de cadena nacional. En el lugar, fue ubicado Antonio “N”, de 42 años, mientras presuntamente retiraba tramos de tubería metálica que resguardaban el cableado eléctrico del inmueble.

Al momento de su detención, al individuo se le aseguraron nueve tramos de la estructura metálica de diversas dimensiones. El señalado fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente para que se inicie la investigación correspondiente y se determine su situación jurídica bajo la presunción de inocencia que marca la ley.