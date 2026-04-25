Arrestan a presunto responsable de homicidio en el Tres Ríos de Culiacán hace 6 años

Autoridades localizaron y detuvieron a René Alfredo “N”, de 31 años de edad, señalado como presunto responsable de un homicidio cometido en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, en el año 2020.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hecho por el que se le investiga ocurrió el 1 de febrero de aquel año, cuando la víctima estaba a bordo de un vehículo y fue agredida a tiros, provocándole la muerte.

A través de investigaciones realizadas, fue ubicado en los Estados Unidos, y lo detuvieron en el cruce fronterizo de Tijuana.

Las acciones se desarrollaron en colaboración con Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo, ICE y la Agencia Estatal de Investigación de Baja California.

Una vez arrestado, fue entregado a las autoridades sinaloenses, quienes lo persiguen por el delito de homicidio calificado cometido con premeditación.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, elementos de Unesa lo pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.