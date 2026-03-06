Seguridad
|
Seguridad

Arrestan a tres hombres con armas largas en el sector sur de Culiacán

Elementos de seguridad pública y militares aseguraron a tres personas que transportaban armas largas, cargadores y cartuchos tras marcarles el alto cuando intentaban evadir a la autoridad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/03/2026 21:24
06/03/2026 21:24

Tres hombres en posesión de armas largas fueron detenidos por elementos de seguridad pública y militares en la colonia Ampliación Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en dicha zona los elementos federales observaron un vehículo cuyo conductor tomó una conducta “evasiva” hacia la autoridad, por lo que le marcaron el alto.

$!Arrestan a tres hombres con armas largas en el sector sur de Culiacán

Al aproximarse a la unidad y proceder a revisarla, hallaron dos armas largas, nueve cargadores y cerca de 360 cartuchos.

Por ello, los agentes continuaron con la formal detención de los sujetos y aseguraron el vehículo, que no contaba con reporte de robo.

Tanto los detenidos como el resto de los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

#Operativo
#Detenidos
#Armas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube