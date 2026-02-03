Arrestan a tres hombres por robo a local comercial en Culiacán

Policías municipales de Culiacán detuvieron a tres sujetos como presuntos responsables de robo a locales comerciales abiertos al público, en distintos hechos en la capital sinaloense.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) informó que los arrestados fueron identificados como Luis “N”, de 28 años; Rafael “N”, de 18 años; y Brayan “N”, de 25 años.

Las detenciones se concretaron luego de reportes de sustracción de artículos en sucursales de supermercados en el centro de la ciudad, así como en una tienda departamental al norte de Culiacán.

En dos de los casos, los presuntos responsables ingresaron a los comercios del centro y sustrajeron diversa mercancía; mientras que, en el tercer hecho, el detenido fue sorprendido intentando sustraer artículos de una tienda departamental.

Derivado de estos hechos, los asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con los indicios correspondientes, a fin de que se realicen las investigaciones y diligencias legales conforme a derecho.