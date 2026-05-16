Arrestan a un hombre armado con presunta droga en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

Un hombre fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán, en posesión de un arma de fuego y presunta droga en cajas de cartón.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el hallazgo derivó de patrullajes de los efectivos castrenses en el sector mencionado, y se acercaron al hombre al notar que “adoptó una actitud evasiva”.

Al realizarle una inspección, le decomisaron una pistola Glock calibre .40, otra pistola Glock calibre 10 milímetros con un cargador y 6 cartuchos, una tercera pistola Beretta calibre 9 milímetros con 5 cartuchos, y dos cargadores metálicos color plata.

Además, le incautaron 46 envoltorios color verde con material blanco en su interior, seis envoltorios con 60 bolsitas tipo mini ziploc con aparente cristal, y 115 envoltorios color verde con material blanco en su interior.

El civil fue detenido y los objetos constitutivos de delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.