Arrestan a un hombre con vapeadores y un arma en la Josefa Ortiz, en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa arrestaron a un hombre que portaba un arma corta, así como vapeadores en una maleta en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, al sur de Culiacán.

Al realizar recorridos de vigilancia en dicho sector, los uniformados notaron que el hombre caminaba con un contenedor y una maleta.

Tras percatarse de la presencia de los oficiales, intentó abandonar los objetos y huir, pero los agentes lo persiguieron y alcanzaron.

Luego de asegurarlo, le decomisaron una pistola calibre nueve milímetros, una bolsa con marihuana, otra bolsa con cocaína, además de 180 vapeadores.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y confirme el componente químico de las sustancias aseguradas.