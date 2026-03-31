$!Arrestan a un hombre por robo en supermercado de la colonia Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Personal de la Policía Municipal de Culiacán detuvo a un hombre, tras recibir una denuncia de un robo a un supermercado, en la colonia Centro de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), informó que los elementos se movilizaron tras el reporte del atraco.

El detenido fue reconocido bajo el nombre de Néstor, “N”, de 35 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Asimismo, fueron recuperados los objetos hurtados para que se determine su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.