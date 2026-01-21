Arrestan a un menor de edad con un arma y radio en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa detuvieron a un menor de edad, a quien le aseguraron un arma de fuego y equipo de radiocomunicación, en Culiacán.

El arma decomisada, tipo pistola calibre 9 milímetros, estaba abastecida con un cargador con 10 cartuchos útiles.

De acuerdo con la versión oficial, los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia sobre la Carretera Internacional México 15, cuando observaron que el joven adoptó una actitud evasiva.

El menor de edad, así como el arma y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.