Arrestan en Guadalajara a Néstor “N”, señalado por tentativa de homicidio en El Rosario

MAZATLÁN. _ Un hombre que era buscado por su probable responsabilidad en un ataque cometido en el municipio de El Rosario fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA).

El señalado, identificado como Néstor “N”, de 38 años, contaba con una orden de aprehensión por el presunto delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa. De acuerdo con las investigaciones, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 8 de septiembre de 2025 en una localidad de El Rosario.

La información establece que el ahora detenido presuntamente agredido a la víctima con un arma punzocortante mientras esta se encontraba en el interior de un domicilio. La intervención de un vecino permitió frenar la agresión; sin embargo, el atacante logró huir del sitio, mientras que el herido fue trasladado para recibir atención médica.

Mediante un convenio de colaboración entre fiscalías, los agentes de la UNESA Zona Sur localizaron a Néstor “N” en la capital de Jalisco. Tras su captura, fue trasladado a Mazatlán para ser puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur.

Actualmente, el procesado se encuentra interno en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en espera de que se resuelva su situación jurídica.