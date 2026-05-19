Arrestan en retén a chofer de pipa en Culiacán por no acreditar procedencia de gasolina

CULIACÁN._ Un hombre que conducía una pipa cargada con combustible fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Culiacán, tras no haber acreditado la procedencia legal del combustible.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el arresto se dio en un punto de revisión a cargo de los oficiales, en la caseta de cobro de la sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital.

El conductor, al percatarse de la presencia de la autoridad, realizó maniobras para tratar de evadir el punto de revisión, de acuerdo con el comunicado.

Al hacerle una revisión, los uniformados detectaron inconsistencias sobre la documentación legal que acredite la procedencia de 173 mil litros de gasolina que transportaba.

Tras esto, el hombre fue detenido y fue asegurado el vehículo de marca Kenworth, con placas de circulación de Sinaloa y doble remolque tipo cisterna.

La persona detenida, junto con los indicios asegurados, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones pertinentes.