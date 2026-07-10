Arrestan en Sonora a presunto implicado en homicidio doloso registrado en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre que era buscado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso, cometido en marzo de 2024 en esta ciudad, fue detenido en el estado de Sonora mediante un operativo coordinado entre corporaciones estatales y de Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentó la orden de arresto contra Juan Antonio “N”, de 27 años de edad.

De acuerdo con las indagatorias de la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2024. En esa fecha, la víctima se trasladó a un sitio específico para prestar un servicio de transporte.

Las investigaciones ministeriales señalan que, una vez en el lugar, el afectado fue privado de la libertad y trasladado hacia la salida norte de Culiacán, donde posteriormente fue privado de la vida.

La captura del imputado se concretó a partir del trabajo conjunto con el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo, así como con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora.

Luego de ser asegurado, Juan Antonio “N” fue conducido a Sinaloa para ser puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que se encargará de resolver su situación jurídica.