Arriba a hospital de Culiacán una mujer herida por golpes: se reporta que había sido privada de libertad el sábado

Una mujer que presuntamente había sido privada de libertad el día de ayer, arribó durante la mañana de este domingo a la sala de urgencias de una clínica de Culiacán tras presentar lesiones provocadas por golpes. La herida responde al nombre de Evelin, de 23 años.

Según los primeros reportes del caso, la víctima se encontraba en el Fraccionamiento Los Ángeles la noche de este sábado, en pleno Día del Amor y la Amistad, cuando su agresor la privó ilegalmente de su libertad y se la llevó hacia un rumbo desconocido. Se reporta que el hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas.

Tras unas horas del hecho, alrededor de las 10:00 de este domingo, la mujer arribó al centro médico para pedir auxilio, ya que presentaba heridas en su cuerpo por golpeaduras.

El hecho fue reportado a la línea de emergencias 911 por el personal médico, provocando la movilización de agentes de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de resguardar el inmueble.

La joven mujer fue atendida por los profesionales en la salud y posteriormente fue trasladada hacia la autoridad competente para seguir con las investigaciones del caso.