$!Arriba en vehículo particular a un hospital tras ser herido de bala en la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán

Una persona resultó herida tras ser atacada a balazos la noche de este lunes 11 de mayo en la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:00 horas en un domicilio ubicado entre las calles Huitzilopochtli y Malinche, donde presuntamente al menos un civil armado abrió fuego contra la víctima.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Guardia Nacional se movilizaron al sitio para atender la situación.

Al arribar, los agentes encontraron únicamente indicios del ataque, ya que la persona lesionada había sido trasladada previamente en un vehículo particular hacia un hospital de la ciudad.