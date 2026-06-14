$!Arriban 500 militares a Culiacán para reforzar operativos de seguridad

Un total de 500 elementos del Ejército Mexicano arribaron este domingo 14 de junio a Culiacán para fortalecer las acciones de seguridad que se desarrollan en la capital sinaloense, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con el comunicado oficial, los efectivos llegaron por vía terrestre y se incorporarán a los operativos que actualmente se realizan en coordinación con la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad.







La dependencia federal señaló que el personal cuenta con preparación especializada para desarrollar operaciones tácticas en áreas urbanas, con el objetivo de contribuir a la reducción de delitos de alto impacto en el municipio de Culiacán. El arribo ocurre diez días después de la visita realizada a Sinaloa por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la estrategia federal de seguridad implementada en la entidad.







Durante su desplazamiento hacia la ciudad, el convoy militar fue observado en distintos puntos de la zona urbana y periferia de Culiacán, incluyendo Campo El Diez, la avenida Jesús Kumate, el sector Ley del Valle, el Congreso del Estado, Ley El Palmito, The Home Depot, la avenida Insurgentes, Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas, hasta arribar a las instalaciones de la Novena Zona Militar.







