$!Arriban a Mazatlán 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar operativos de seguridad

Con el objetivo de contribuir en la disminución de hechos delictivos y la contención de actividades generadoras de violencia en Mazatlán, 100 elementos de Fuerzas Especiales arribaron este domingo como parte de un refuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional para las operaciones de seguridad en el municipio.
Fue cerca de las 13:20 horas que el contingente militar arribó al puerto a bordo de un Boeing B-738 perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, procedente de la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, para participar en operativos coordinados con autoridades municipales, estatales y federales.
La llegada de los efectivos ocurre en medio del contexto de violencia que enfrenta Mazatlán, donde la seguridad de la población y la atención a los hechos delictivos se mantienen entre los principales retos de las autoridades municipales, estatales y federales.
De acuerdo con el comunicado de Sedena, el despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las medidas permanentes orientadas a fortalecer la paz, mediante la incorporación de personal especializado a las tareas que ya se desarrollan en territorio sinaloense.
A su llegada, los integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales se incorporarán a las labores de la Novena Zona Militar, desde donde participarán en acciones coordinadas con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Entre las actividades anunciadas se encuentran patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de Mazatlán, aunque la dependencia no detalló las colonias o sectores específicos en los que tendrá presencia este contingente.
El refuerzo contempla tanto labores de vigilancia como operaciones dirigidas contra organizaciones delictivas, pues la Sedena señaló que uno de sus objetivos es contribuir a la captura de sus líderes y de otras personas identificadas por las autoridades como generadoras de violencia.
Según la dependencia, estas tareas se llevarán a cabo mediante acciones y operaciones precisas, con coordinación entre las instituciones municipales, estatales y federales para contribuir a la desarticulación de los grupos delictivos que operan en el municipio.
El anuncio se produce en un escenario en el que la violencia mantiene la preocupación por la seguridad en Mazatlán, por lo que la incorporación de los 100 efectivos representa una nueva medida federal para reforzar la respuesta operativa en el puerto.
La Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que el personal actuará con estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.
Asimismo, afirmó que la finalidad del despliegue es contribuir a generar condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense, a través del trabajo conjunto con las autoridades que mantienen operaciones en la entidad.
Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerán los elementos de las Fuerzas Especiales en Mazatlán, ni se han detallado las zonas específicas del municipio donde serán desplegados para reforzar las tareas de seguridad.