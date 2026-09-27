$!Arriban a Mazatlán 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar operativos de seguridad

Con el objetivo de contribuir en la disminución de hechos delictivos y la contención de actividades generadoras de violencia en Mazatlán, 100 elementos de Fuerzas Especiales arribaron este domingo como parte de un refuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional para las operaciones de seguridad en el municipio.

Fue cerca de las 13:20 horas que el contingente militar arribó al puerto a bordo de un Boeing B-738 perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, procedente de la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, para participar en operativos coordinados con autoridades municipales, estatales y federales.

La llegada de los efectivos ocurre en medio del contexto de violencia que enfrenta Mazatlán, donde la seguridad de la población y la atención a los hechos delictivos se mantienen entre los principales retos de las autoridades municipales, estatales y federales.

De acuerdo con el comunicado de Sedena, el despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las medidas permanentes orientadas a fortalecer la paz, mediante la incorporación de personal especializado a las tareas que ya se desarrollan en territorio sinaloense.

A su llegada, los integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales se incorporarán a las labores de la Novena Zona Militar, desde donde participarán en acciones coordinadas con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.