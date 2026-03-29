$!Arriban ambulancias a mina en Rosario para apoyar en rescate de trabajadores atrapados

ROSARIO._ Una ambulancia de Cruz Roja y una de Protección Civil, además de patrullas y autoridades municipales de Rosario, arribaron a la zona de la mina Santa Fe, de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., la mañana de este domingo.

Tras este hecho, trascendió en el lugar la posible aproximación con trabajadores atrapados en la mina, sin embargo, el coordinador municipal de Protección Civil Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, señaló que se solicitó la presencia de socorristas y ambulancias para el resguardo del personal que labora en el rescate.

Fue alrededor de las 11:26 horas cuando se dio el arribo de autoridades municipales y la ambulancia de la delegación Rosario, a cuatro días de que se registró la filtración de una presa de jal en la mina, que dejó atrapados a cuatro hombres en el lugar.