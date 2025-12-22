$!Arriban otros 150 militares a Sinaloa para reforzar seguridad

Un total de 150 elementos del Ejército Mexicano arribó vía aérea a Culiacán este lunes 22 de diciembre de 2025, como parte de un refuerzo a las labores de seguridad que mantiene la novena Zona Militar en Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los militares llegaron a las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 10, en Culiacán, y se integran al despliegue operativo existente en el estado.
Este contingente se suma a los 180 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales que arribaron vía aérea durante el fin de semana.
La Defensa detalló que los elementos castrenses participarán en tareas de vigilancia y presencia institucional en distintos municipios de Sinaloa, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad de la ciudadanía.
Informó que actualmente, el despliegue militar en la entidad contempla 10 batallones, que en conjunto representan alrededor de 2 mil 500 efectivos adicionales.
Y que las acciones se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población para realizar denuncias anónimas a través de los números de emergencia 911 y 089.