$!Arriban otros 150 militares a Sinaloa para reforzar seguridad

Un total de 150 elementos del Ejército Mexicano arribó vía aérea a Culiacán este lunes 22 de diciembre de 2025, como parte de un refuerzo a las labores de seguridad que mantiene la novena Zona Militar en Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los militares llegaron a las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 10, en Culiacán, y se integran al despliegue operativo existente en el estado.

Este contingente se suma a los 180 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales que arribaron vía aérea durante el fin de semana.

La Defensa detalló que los elementos castrenses participarán en tareas de vigilancia y presencia institucional en distintos municipios de Sinaloa, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad de la ciudadanía.