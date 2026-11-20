GUASAVE._ La llegada de dos vehículos con blindaje artesanal conocidos coloquialmente como “monstruos”, a las inmediaciones de una clínica privada de Guasave, quedó registrada en un video grabado en el exterior del inmueble.

En las imágenes, captadas frente a un hospital privado, se observa el momento en que ambas unidades arriban al sitio.

De acuerdo con el material audiovisual, de los vehículos desciende al menos una persona que porta un arma larga, quien participa en el traslado de individuos que requerían atención médica hacia el interior del nosocomio.

La presencia de las unidades modificadas y el armamento visible en la grabación evidencian el traslado urgente de los lesionados sin que, en el fragmento difundido, se aprecie intervención de corporaciones preventivas en el perímetro inmediato.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad pública municipal y estatal no han emitido un reporte oficial respecto a la identidad de las personas ingresadas, su estado de salud o las circunstancias en las que habrían resultado heridas.