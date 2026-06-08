$!Arroja operativo de alcoholimetría un saldo de 24 conductores detenidos en Ahome

AHOME. _ Durante este fin de semana, el operativo de alcoholimetría implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Ahome dejó un saldo de 24 personas sancionadas, destacando que la totalidad de los infractores fueron hombres y no hubo decomiso de unidades.

De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades municipales, las acciones preventivas se llevaron a cabo desde el pasado jueves 4 hasta la madrugada del domingo 7. Durante estos días de vigilancia, los elementos de tránsito instalaron diversos puntos de revisión aleatoria en las principales vialidades de la ciudad.

En el transcurso del operativo, los agentes aplicaron un total de 50 pruebas de alcoholemia a conductores que presentaban indicios de haber ingerido bebidas embriagantes.