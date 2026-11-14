$!Arrojan artefacto explosivo contra camioneta estacionada en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue arrojado contra una camioneta estacionada en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 06:00 horas, sobre la calle Isla de Guadalupe, donde la unidad se encontraba estacionada bajo un tejaban.
Al parecer, desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra una camioneta Chevrolet Equinox, la cual resultó con daños en el costado izquierdo provocados por la onda expansiva.
Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas tras el atentado.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Marina y Policía de Investigación, quienes acordonaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
La camioneta fue remolcada por una grúa a una pensión.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias de ley.