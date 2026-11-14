$!Arrojan artefacto explosivo contra camioneta estacionada en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue arrojado contra una camioneta estacionada en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 06:00 horas, sobre la calle Isla de Guadalupe, donde la unidad se encontraba estacionada bajo un tejaban.

Al parecer, desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra una camioneta Chevrolet Equinox, la cual resultó con daños en el costado izquierdo provocados por la onda expansiva.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas tras el atentado.