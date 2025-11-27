$!Arrojan artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Pública de Mazatlán

MAZATLÁN._ La explosión de un artefacto en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana se registró la tarde de este jueves.

Al lugar se movilizan elementos de diferentes instalaciones de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno.

Según datos preliminares, habría cuatro vehículos dañados por la detonación del artefacto.

Además, se dice que el objeto habría quedado a unos 25 metros del Libramiento Colosio.