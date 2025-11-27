Seguridad
|
Violencia

Arrojan artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Pública de Mazatlán

El fuerte estallido se escuchó en varias zonas del puerto este jueves; autoridades y cuerpos de auxilio acuden al lugar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/11/2025 19:25
27/11/2025 19:25

MAZATLÁN._ La explosión de un artefacto en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana se registró la tarde de este jueves.

Al lugar se movilizan elementos de diferentes instalaciones de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno.

Según datos preliminares, habría cuatro vehículos dañados por la detonación del artefacto.

Además, se dice que el objeto habría quedado a unos 25 metros del Libramiento Colosio.

$!Arrojan artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Pública de Mazatlán

También van elementos de instituciones con Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, entre otros grupos de emergencias.

Fue cerca de las 18:50 horas que se reportó el fuerte estruendo que se escuchó en distintas zonas de la ciudad.

$!Arrojan artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Pública de Mazatlán

En el Centro de Seguridad Ciudadana, ubicado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, en la colonia Huertos Familiares, se encuentran los oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil.

Al momento no hay personas heridas y solo reportan daños en algunos vehículos que se encontraban en el estacionamiento del Centro de Atención Ciudadana.

El artefacto estalló a 25 metros de la carpeta asfáltica del Libramiento Colosio.

$!Arrojan artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Pública de Mazatlán
#Explosión
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube