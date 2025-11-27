$!Arrojan artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Pública de Mazatlán

MAZATLÁN._ La explosión de un artefacto en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana se registró la tarde de este jueves.
Al lugar se movilizan elementos de diferentes instalaciones de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno.
Según datos preliminares, habría cuatro vehículos dañados por la detonación del artefacto.
Además, se dice que el objeto habría quedado a unos 25 metros del Libramiento Colosio.
También van elementos de instituciones con Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, entre otros grupos de emergencias.
Fue cerca de las 18:50 horas que se reportó el fuerte estruendo que se escuchó en distintas zonas de la ciudad.
En el Centro de Seguridad Ciudadana, ubicado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, en la colonia Huertos Familiares, se encuentran los oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil.
Al momento no hay personas heridas y solo reportan daños en algunos vehículos que se encontraban en el estacionamiento del Centro de Atención Ciudadana.
El artefacto estalló a 25 metros de la carpeta asfáltica del Libramiento Colosio.