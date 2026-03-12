Arrojan cabeza humana desde un dron en Tepuche, Culiacán

Una cabeza humana, presuntamente de un hombre, fue localizada en la vía pública en la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, durante los primeros minutos de este jueves 12 de marzo.

De acuerdo con reportes preliminares, el resto humano habría sido arrojado desde un dron.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades luego de que, alrededor de las 20:00 horas del miércoles, observaran que desde un dron se dejó caer la cabeza sobre la calle principal del poblado.

El hecho fue denunciado esa misma noche; sin embargo, fue hasta la madrugada de este jueves cuando autoridades acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo.

Elementos de la Secretaría de Marina arribaron al lugar y localizaron la parte superior de un cuerpo humano en el cruce de la Calle principal de Tepuche y Juan Carrasco, a un costado del Banco del Bienestar y a unos metros de la plazuela de la comunidad.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en la escena.

Tras concluir los trabajos periciales, la cabeza fue levantada y trasladada al anfiteatro, donde permanecerá bajo resguardo en tanto se realizan las investigaciones para localizar el resto del cuerpo e identificar a la víctima.