$!Arrojan cadáver con cartulina frente a subestación de CFE en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida, con las manos y los pies atados y una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo delincuencial, a la orilla de la calzada Heroico Colegio Militar, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 3:15 horas de este jueves 8 de octubre, frente a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la colonia Emiliano Zapata, a aproximadamente dos kilómetros de las instalaciones de la Novena Zona Militar.