$!Arrojan cadáver con cartulina frente a subestación de CFE en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida, con las manos y los pies atados y una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo delincuencial, a la orilla de la calzada Heroico Colegio Militar, al sur de Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 3:15 horas de este jueves 8 de octubre, frente a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la colonia Emiliano Zapata, a aproximadamente dos kilómetros de las instalaciones de la Novena Zona Militar.
Fueron automovilistas quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo sobre el asfalto. La víctima, un hombre de aspecto joven, tez morena y complexión delgada, vestía pants oscuro y playera roja. Se encontraba descalzo, tenía las manos y los pies sujetos con cinchos y el rostro cubierto con una prenda negra.
Junto al cuerpo fue localizada una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo delincuencial, cuyo contenido no ha sido precisado.
Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y resguardaron el área, en espera del arribo de policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarían las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Con este caso suman cuatro cuerpos abandonados con mensajes atribuidos al crimen organizado en menos de 24 horas en Culiacán.