Seguridad
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Violencia

Arrojan de vehículo en movimiento a hombre herido de bala en Valle Dorado, en Mazatlán

La víctima fue localizada con aparentes heridas de arma de fuego y trasladada de urgencia a un hospital, donde se reporta grave
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2026 20:54
26/09/2026 20:54

MAZATLÁN._ Un hombre que fue arrojado desde un vehículo en movimiento, entre calles del Fraccionamiento Valle Dorado, fue atendido y trasladado a un hospital este sábado.

Vecinos del lugar reportaron el hecho a las autoridades a las 19:00 horas, indicando un cuerpo tirado en la esquina de las calles Valle de Matamoros y Valle Dorado.

$!Arrojan de vehículo en movimiento a hombre herido de bala en Valle Dorado, en Mazatlán

Policías municipales acudieron al sito y encontraron a un hombre con lesiones aparentes de proyectiles de arma de fuego y solicitaron una ambulancia para su atención médica.

Paramédicos del Grupo Cobras brindaron la atención prehospitalaria al herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde se reporta su estado de salud como grave.

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