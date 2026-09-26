$!Arrojan de vehículo en movimiento a hombre herido de bala en Valle Dorado, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que fue arrojado desde un vehículo en movimiento, entre calles del Fraccionamiento Valle Dorado, fue atendido y trasladado a un hospital este sábado.

Vecinos del lugar reportaron el hecho a las autoridades a las 19:00 horas, indicando un cuerpo tirado en la esquina de las calles Valle de Matamoros y Valle Dorado.