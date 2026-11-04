Seguridad
|
Ataque a vivienda

Arrojan dos explosivos artesanales contra vivienda en Coto Premier, Mazatlán

En el ataque registrado esta mañana no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la vivienda
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
04/11/2026 08:20
04/11/2026 08:20

MAZATLÁN. _ Dos explosivos de fabricación artesanal detonaron la mañana de este miércoles contra una vivienda del residencial Coto Premier, en Mazatlán, luego de que hombres armados los arrojaran al inmueble.

El hecho se registró en el cruce de las calles Camino Real y Camino Playa Norte, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los artefactos explotaron en la fachada del domicilio y causaron daños materiales en la estructura y la puerta principal.

$!Arrojan dos explosivos artesanales contra vivienda en Coto Premier, Mazatlán

Tras las detonaciones, vecinos del sector reportaron el hecho al número de emergencias 911, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad.

$!Arrojan dos explosivos artesanales contra vivienda en Coto Premier, Mazatlán

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

$!Arrojan dos explosivos artesanales contra vivienda en Coto Premier, Mazatlán

En el ataque no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la vivienda.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios en el lugar para integrar la carpeta de investigación.

$!Arrojan dos explosivos artesanales contra vivienda en Coto Premier, Mazatlán

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

#Violencia
#Mazatlán
#Sinaloa
#Explosivos Improvisados
#Ataques a inmuebles
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube