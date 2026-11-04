$!Arrojan dos explosivos artesanales contra vivienda en Coto Premier, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos explosivos de fabricación artesanal detonaron la mañana de este miércoles contra una vivienda del residencial Coto Premier, en Mazatlán, luego de que hombres armados los arrojaran al inmueble.
El hecho se registró en el cruce de las calles Camino Real y Camino Playa Norte, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los artefactos explotaron en la fachada del domicilio y causaron daños materiales en la estructura y la puerta principal.
Tras las detonaciones, vecinos del sector reportaron el hecho al número de emergencias 911, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad.
Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.
En el ataque no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la vivienda.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios en el lugar para integrar la carpeta de investigación.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.