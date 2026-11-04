$!Arrojan dos explosivos artesanales contra vivienda en Coto Premier, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos explosivos de fabricación artesanal detonaron la mañana de este miércoles contra una vivienda del residencial Coto Premier, en Mazatlán, luego de que hombres armados los arrojaran al inmueble.

El hecho se registró en el cruce de las calles Camino Real y Camino Playa Norte, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los artefactos explotaron en la fachada del domicilio y causaron daños materiales en la estructura y la puerta principal.