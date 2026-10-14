$!Arrojan explosivo en una vivienda de la colonia Díaz Ordaz, en Mazatlán; no hay lesionados

MAZATLÁN._ Dos individuos arrojaron un artefacto explosivo al interior de una vivienda en la colonia Gustavo Diaz Ordaz; hasta el momento, no se reportan lesionados.
La explosión se registró a las 16:30 horas, en la esquina de las calles Amapa y Pino de la mencionada colonia.
Según versiones en el lugar, dos hombres jóvenes llegaron caminando hasta la vivienda y por la ventana arrojaron un artefacto explosivo, para de inmediato alejarse nuevamente caminando sobre la calle Pino.
La onda expansiva hizo estallar los cristales de puertas y ventanas de la vivienda y deformó la puerta metálica; por fortuna no se reportaron personas lesionadas gracias a que sus habitantes se encontraban en el segundo piso.
Policías municipales fueron los primeros respondientes y a comprobar que el estallido se debió a un artefacto lanzado intencionalmente, acordonaron y aseguraron la zona; inclusive negaron el paso a elementos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar.
Elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también evaluaron los daños y recabaron información para su reporte.