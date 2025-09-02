$!Arrojan ponchallantas a camioneta del Secretario de Seguridad en Culiacán

CULIACÁN._ La camioneta Suburban blindada del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Coronel Alejandro Bravo Martínez, fue blanco de un ataque con ponchallantas la noche de este martes mientras circulaba por la intersección de Ciudades Hermanas y la calle Doctor Ruperto L. Paliza, en la colonia Lomas de Guadalupe.
El vehículo, que se desplazaba junto con sus escoltas, sufrió daños en las llantas, pero no se reportaron lesionados. Los responsables del incidente lograron darse a la fuga.
Hasta el momento, la corporación no ha emitido un comunicado sobre las circunstancias del incidente ni ha precisado si el funcionario municipal se encontraba realizando algún operativo.
Personal de Tránsito retiró la unidad del lugar con el apoyo de una grúa, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables.